В Антарктике нашли новый остров

Неизвестный остров обнаружили в районе Антарктики, который на морских картах был обозначен как опасная зона. Об этом пишет издание Daily Mail. Открытие совершили случайно, когда ледокол Polarstern из-за непогоды начал искать укрытие неподалеку от острова Жуэнвиль в море Уэдделла.

Команда заметила объект, первоначально показавшийся им грязным айсбергом. Однако при ближайшем рассмотрении он оказался скалой. Polarstern изменил курс и подошел к таинственному острову на расстояние 150 метров.

При помощи беспилотника удалось обследовать находку с воздуха и подтвердить ее размеры: 130 метров в длину, 50 метров в ширину и около 16 метров в высоту над водой. Отмечается, что на проанализированных спутниковых снимках остров практически неотличим от многочисленных айсбергов, дрейфующих в непосредственной близости, из-за ледяного покрова.

4 апреля в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН сообщили, что российские ученые обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Специалисты СПб ФИЦ РАН совместно с учеными Арктического и Антарктического научно-исследовательского института провели исследование 18 ранее не изученных озер в Западной Антарктиде и пришли к выводу, что эта территория представляет собой устойчивое целостное образование.

Оазис расположен в районе с горами и долинами, среднегодовая температура воздуха там составляет около −12°C, а свободная ото льда площадь достигает примерно 2,2 кв. км. В этом районе обитают пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие птицы.