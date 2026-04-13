Дмитриев считает, что процесс распада ЕС ускорится

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя мнение британского активиста Томми Робинсона о результатах выборов в Венгрии, заявил, что распад ЕС лишь ускорится.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — говорится в публикации.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев ранее рассказал о возможных последствиях конфликта ЕС и Венгрии.

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр между тем заявил на митинге в Будапеште, что снова сделает страну сильным и надёжным союзником в Европейском союзе и НАТО.