Австралия не присоединится к блокаде Ормузского пролива

Австралия не рассматривает возможность присоединения к военно-морской блокаде Ормузского пролива со стороны США.

Как отмечает Sky News Australia, заместитель главы МИД страны Мэтт Тислтуэйт заявил, что подобные действия не являются предпочтительным способом снижения цен на топливо.

«Нет, мы не рассматриваем возможность присоединения к блокаде... Мы считаем, что лучший способ добиться прочного мира и в конечном итоге обеспечить снижение цен на бензин для австралийцев — это урегулирование путём переговоров», — подчеркнул дипломат.

Ранее Центральное командование ВС США пообещало начать 13 апреля морскую блокаду Ирана.

Филип Хартиг-Франк

“We believe that the best way to get lasting peace, and to ensure ultimately that petrol prices come down for Australians, is a negotiated settlement.”