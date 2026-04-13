Трампа предупредили об экономическом ущербе от войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп и его советники изучают влияние военных действий за рубежом на рынки и рядовых граждан. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, глава Белого дома и его советники частным образом получали информацию от членов кабинета министров, политических союзников и руководителей корпораций о том, как война на Ближнем Востоке может повлиять на Уолл-стрит и рядовых граждан, если она не завершится в сжатые сроки. Многие предостерегали от более затяжного конфликта или разрабатывали сценарии его развития.

Так, например, главы трех крупнейших американских нефтяных компаний предупредили чиновников администрации Трампа, включая министра энергетики Криса Райта и министра внутренних дел Дуга Бургума: длительное закрытие Ормузского пролива — артерии, через которую проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа — может резко нарушить глобальные топливные цепочки поставок, а энергетический кризис может усугубиться. 12 апреля Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном.

Глава государства поручил американскому флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Тегерану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории. В этот же день Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава государства выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.