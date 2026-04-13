МИД Ирана: США не усвоили урок и изменили правила игры

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США не усвоили урок и продолжают придерживаться максималистской позиции, меняя правила игры.

В своем посте в социальной сети X он написал, что в ходе интенсивных переговоров, впервые за 47 лет проходивших на самом высоком уровне, Иран добросовестно стремился к прекращению войны, но незадолго до возможного подписания «Исламабадского меморандума о взаимопонимании» столкнулся с максимализмом, изменением правил и блокадой.

Аракчи подчеркнул, что добрые намерения порождают добрые намерения, а вражда порождает вражду.

Напомним, что в субботу в Исламабаде начались переговоры между Ираном и США, после того как президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня. Однако в воскресенье утром глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщил, что стороны не пришли к соглашению, и делегация возвращается домой без сделки.

