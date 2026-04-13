В Германии оценили последствия победы Мадьяра для России

Европейский союз (ЕС) после победы оппозиционной партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии усилит поддержку Украины и нарастит конфронтацию с Россией. Так последствия поражения партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана оценил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

«Европа видит себя опять на коне. Тревожно то, что теперь европейцы могут пойти путем усиления Украины на дальнейшую конфронтацию с Россией. Вариант мирного и дипломатического решения украинского кризиса, за что так ратовал Орбан, уходит в прошлое», — отметил он.

Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО

По его словам, Венгрия может стать «полноценным последователем» внешней политики ЕС, прекратив накладывать вето на решения, касающиеся помощи Украине. На этом фоне единственным оппонентом Брюсселя остается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, но и ему «скоро выкрутят руки», добавил Рар.

Ранее Петер Мадьяр признал необходимость переговоров с Россией.