Будущий премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

Председатель победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр обратился к президенту страны Тамашу Шуйоку с призывом уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю президента немедленно поручить мне, как лидеру победившего партийного списка, сформировать правительство, а затем покинуть свой пост», — сказал политик в ходе выступления перед сторонниками в Будапеште.

Он также попросил уйти в отставку главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда и других руководителей ведомств.

В Венгрии завершились выборы в однопалатный парламент страны, которые также определяли, кто станет следующим премьер-министром. По результатам обработки более 90% голосов с большим перевесом победил лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Его партия завоевала конституционное большинство в парламенте, что позволит ей принимать законы без поддержки других фракций. Действующий премьер Виктор Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал результат «ясным и болезненным» для своей партии. Главное об этих выборах и что после них изменится для России — в материале «Газеты.Ru».

