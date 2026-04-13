Лидер победившей оппозиции пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО

Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр на митинге в Будапеште пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

Политик заявил, что партия возобновит в республике работу институтов, обеспечивающих ее демократию и независимость.

«Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», — сказал он.

12 апреля в республике состоялись парламентские выборы. Основная борьба развернулась между партией «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана и «Тисой», которую возглавляет Мадьяр. По информации венгерских СМИ, в ходе выборов были зафиксированы «серьезные случаи фальсификации» и угроза расправой.

После обработки 93,42% голосов «Тиса» предварительно получила 138 мест в парламенте, «Фидес» — 54. Орбан признал поражение своей партии, назвал его болезненным и пообещал служить народу Венгрии из оппозиции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила «Тису» с победой и отметила, что Будапешт возвращается на европейский путь. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

