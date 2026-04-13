Мерц поздравил противников Орбана с победой на выборах

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился с поздравлениями к главе оппозиционной венгерской партии «Тиса» Петеру Мадьяру в связи с предварительными итогами парламентских выборов в стране. Свой пост политик опубликовал в соцсети Х.

«Венгрия приняла решение. Поздравляю вас с победой на выборах, дорогой!», — отметил Мерц.

Немецкий канцлер заявил, что с нетерпением ждет совместной работы с Мадьяром во имя «сильной, безопасной и единой Европы».

Ранее стали известны предварительные итоги выборов в парламент Венгрии. По последним данным, премьер-министр Виктор Орбан потерпел поражение и его партия не смогла набрать парламентское большинство.