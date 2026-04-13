Польша одним словом описала отношения с новым правительством Венгрии

У Польши и нового правительства Венгрии будут исключительно хорошие отношения. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, его слова приводит Polsatnews.

«Я только что говорил с Петером Мадьяром, поздравлял его, обсуждал его визит в Варшаву, так как он уже давно указал на Варшаву, как на место своего первого визита, по очевидным причинам. Думаю, наши отношения будут исключительными», — высказался он.

Орбан против Мадьяра: Венгрия подошла к критической черте

Как указал премьер-министр Польши, результат парламентских выборов в Венгрии продемонстрировал, что в политике нет ничего постоянного. Он заявил, что это сигнал для всех тех, кто не верит в свои силы.

Ранее стало известно, что венгерская оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петра Мадьяра уверенно лидирует на выборах в парламент республики. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал поражение своей партии.