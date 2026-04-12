Президент Ирана обозначил условие для соглашения с США

Вашингтон должен прекратить свой тоталитаризм в отношении Ирана, что поспособствует достижению соглашения по урегулированию возникшего кризиса. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в своей публикации в соцсети Х.

«Если правительство США прекратит свой тоталитаризм и будет уважать права иранского народа, то обязательно найдутся пути для достижения соглашения», — написал политик.

Пезешкиан также пожелал сил членам переговорной команды, представляющей Тегеран.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид рассказал, что у Ирана и США возникли разногласия по поводу суммы замороженных активов Тегерана. Анонимный источник раскрыл, что у администрации Вашингтона есть несколько «красных линий», прочерченных для иранской стороны.