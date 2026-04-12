Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

Премьер министр Венгрии Вектор Орбан признал свое поражение на выборах в парламент республики. Об этом сообщил его конкурент, лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Мадьяра, возглавляющий правящий альянс «Фидес» Орбан позвонил ему и поздравил с победой.

Ранее Национальный избирательный офис (NVI) Венгрии опубликовал первые итоги народного голосования. Предварительно, «Тиса» забирает в парламенте 132 места из 199, «Фидес» получает 59 мест, правая партия «Наша Родина» — 8 кресел.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись вечером 12 апреля. По данным журналистов, явка на голосовании побила рекорд 2022 года.