"Тиса" наращивает преимущество на выборах в Венгрии после подсчета 45,71% голосов

Оппозиционная партия "Тиса" продолжает увеличивать преимущество на выборах в Венгрии, получив после подсчета 45,71% голосов 135 из 199 мест в парламенте. Об этом сообщило Национальное избирательное бюро.

По его данным, "Тисе", которой руководит евродепутат Петер Мадьяр, отходят 95 мест по одномандатным округам и 40 по партийным спискам. Правящая коалиция в составе возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младших партнеров - христианских демократов - может рассчитывать на 57 депутатских мест (11 по округам и 46 по спискам). Праворадикальной партии "Наша родина" достается семь мест в парламенте.

Ранее сообщалось, что после подсчета 29,21% голосов "Тиса" получала 132 из 199 мест в парламенте (95 мест по одномандатным округам и 37 - по партийным спискам). Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов получала 59 депутатских мест (11 по округам и 48 по спискам), "Наша родина" - 8.

В то же время эксперты отмечают, что эти данные носят, во-первых, предварительный, а во-вторых, весьма условный характер. Они неизбежно будут меняться в ходе дальнейшего подсчета голосов. В настоящий момент серьезное преимущество "Тисы" может быть обусловлено тем, что подсчет был произведен в первую очередь в тех областях, где ее позиции наиболее сильны. К таким относится, в частности, Будапешт, где "Тиса" может рассчитывать на победу почти в каждом из 16 одномандатных округов, а также по партийному списку.