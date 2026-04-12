Уроженец Беларуси Гофман утвержден главой разведслужбы Израиля "Моссад"

Военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман утвержден на должность директора разведслужбы "Моссад". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

Уроженец Беларуси утвержден главой "Моссада"
Согласно заявлению, кандидатуру Гофмана утвердил консультативный комитет по вопросам назначений. После этого Нетаньяху подписал распоряжение о назначении Гофмана руководителем разведки "Моссад". В должность он вступит 2 июня 2026 года.

Назначить Гофмана директором Моссада" решил сам Нетаньяху еще в прошлом году.

Роман Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь. В 1990 году вместе с родителями он репатриировался в Израиль.

На новой родине Гофман отслужил в бронетанковых войсках, закончил офицерские курсы и командовал различными армейскими подразделениями. В 2022 году он возглавил Национальный центр учений сухопутных войск, а в 2024 году стал военным секретарем Нетаньяху.