Стали известны первые результаты выборов в Венгрии

Оппозиционная партия "Тиса" лидирует на выборах в Венгрии, получая после подсчета 21,54% голосов 128 из 199 мест в парламенте страны. Об этом сообщило Национальное избирательное бюро.

По его данным, "Тиса" получает 92 места по одномандатным округам и 36 - по партийным спискам. Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младших партнеров - христианских демократов - может рассчитывать на 62 депутатских кресла (13 по округам и 49 по спискам). Праворадикальной партии "Наша родина" пока достается восемь мест в парламенте.

Венгрия установила исторический рекорд по явке на выборы

Ранее сообщалось, что "Тиса" после подсчета 14,72% голосов получала 125 из 199 мест в парламенте: 89 мест по одномандатным округам и 36 - по партийным спискам. Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов могла рассчитывать на 65 депутатских мандатов (16 по округам и 49 по спискам), "Нашей родине" отходило 8 мест.

После подсчета 6,56% голосов "Тиса" набирала 110 из 199 мест в парламенте (71 место по одномандатным округам и 39 по партийным спискам). Правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов получала 71 депутатское кресло (26 по округам и 45 по спискам), "Наша родина" - 9 мест.