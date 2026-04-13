В США начали выявлять схемы «родильного туризма» через ICE

Иммиграционная и таможенная служба США начала кампанию по выявлению схем так называемого «родильного туризма». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы ведомства.

Сотрудникам службы поручено сосредоточиться на расследовании сетей, которые помогают иностранным гражданкам получать визы с искажением данных и организуют поездки в США для родов. В числе задач — выявление мошенничества, финансовых преступлений и посредников, использующих легальные процедуры в обход закона.

В Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что сами по себе роды на территории страны не являются нарушением. При этом власти намерены пресекать незаконные действия, связанные с такими поездками.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает практику автоматического предоставления гражданства по месту рождения ошибочной.

Основанием для этого права остается 14-я поправка к Конституции США, принятая в 1868 году. Она закрепляет гражданство для всех, кто родился на территории страны и подпадает под ее юрисдикцию.

Закон напрямую не запрещает «родильный туризм», однако действуют ограничения на использование туристических и деловых виз, если основной целью является получение гражданства для ребенка. В таких случаях возможна ответственность за мошенничество.

Администрация США также использует эту тему в дискуссии о реформе гражданства по праву рождения. Один из подписанных указов, ограничивающих признание гражданства для детей иностранцев, был заблокирован федеральными судами и сейчас рассматривается Верховным судом.

По оценкам аналитиков, в прошлые годы в США с подобной целью ежегодно приезжали десятки тысяч женщин, однако их доля остается небольшой на фоне общего числа рождений в стране.