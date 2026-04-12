В Ливии раскрыли, где находится поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз»

Российский газовоз «Арктик Метагаз», повреждённый украинскими безэкипажными катерами в Средиземном море, в настоящий момент находится в 80 милях от побережья Ливии, рассказал представитель ливийского комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Магди аль-Шариф. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 3 марта катера атаковали танкер в районе Мальты. После атаки газовоз, на борту которого находилось 100 тыс. кубометров СПГ, лишился хода и электропитания, а затем загорелся.

Ливийские специалисты, после осмотра, приступили к буксировке пострадавшего судна.

2 апреля ливийское управление портов и морского транспорта признало, что контроль над танкером был утрачен — сильные волны разорвали трос от танкера у буксиру.

9 апреля, на фоне улучшения погоды, буксир «Марадиф», предоставленный Ливийской нефтяной корпорацией, продолжил транспортировку газовоза.

«Танкер был отбуксирован. Сейчас он находится в 80 милях от берега, то есть в международных водах», — уточнил Магди аль-Шариф.

По его словам, буксировка продолжается под наблюдением кораблей ВМФ Ливии. Он добавил, что утечек нет, и «Арктик Метагаз» не представляет угрозы для ливийского побережья.