Явка на парламентских выборах в Венгрии оказалась рекордной за всю историю страны. Об этом сообщает Национальное избирательное бюро (NVI).

За два часа до закрытия избирательных участков Бюро опубликовало цифры о явке на 17:00 по местному времени.

Общий показатель по стране — 74,23% (5, 587, 935 избирателей). Это абсолютный рекорд для Венгрии, почти на 5 процентных пунктов больше окончательного результата на выборах 2022 года (69,53%).

Лидером стала область Дьёр-Мошон-Шопрон, стратегически важный регион на границе с Австрией и Словакией, ключевой транспортный и экономический узел между Будапештом и Веной. Там проголосовали 78,19% избирателей.

В Будапеште, областях Ваш и Пешт к избирательным урнам пришли более 77%, граждан.

Такая активность избирателей объясняется тем, что на парламентских выборах решается судьба страны. В случае победы партии ФИДЕС, возглавляемой действующим премьером Виктором Орбаном, Будапешт сохранит независимый от Брюсселя внешнеполитический курс.

Если победит партия «Тиса» под руководством евродепутата Петера Мадьяра, которого поддерживает Брюссель, Венгрия станет выполнять все указания и требования руководства ЕС.

На 17:00 не проголосовали 1,9 млн избирателей.