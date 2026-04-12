Sky News: отправка кораблей США в Ормузский пролив станет катастрофой

Если американские военно-морские суда будут направлены в пролив для блокады уже заблокированного Ираном Ормузского пролива, последствия могут быть катастрофическими. Об этом пишет Sky News.

Ранее Трамп сообщил, что США намерены ввести полную блокаду Ормузского пролива, не разрешая никаким судам ни входить в него, ни выходить. По словам американского президента, в операции будут принимать участие корабли стран НАТО. При этом подтверждений этого от натовских столиц пока не поступало. Цель Трампа - лишить Иран доходов от транзита судов через пролив. Сейчас по маршруту проходят корабли дружественных Ирану стран, которые согласовывают его с Тегераном. Трамп сообщил, что поручил флоту "выявлять и задерживать в международных водах любые суда, которые выплачивали Ирану незаконные сборы". Он подчеркнул, что никто не имеет права платить Ирану за проход через Ормузский пролив.

Морскую блокаду США назвали актом войны

"Не стоит воспринимать Трампа слишком серьезно, пока не будут приняты меры со стороны военно-морского флота", - отмечает Sky News. Телеканал обращает внимание на то, что после заявления о полной блокировке в соцсетях Трамп в интервью Fox News уже "смягчил формулировки". Хозяин Белого дома отметил, что "реализация плана может занять некоторое время".

"Трамп склонен угрожать, но иногда смягчается, в то время как другие, зная о его заявлениях, зарабатывают огромные деньги на инсайдерской торговле, - указывает Sky News. - Все происходящее следует рассматривать потенциально как тактику ведения переговоров. Возможно, это игра на грани, как это уже неоднократно случалось".

Sky News также предполагает, что Трамп мог не согласовать свои заявления с американскими военными. "Это был бы не первый случай, когда он угрожает военными действиями без полного согласия своих командиров", - подчеркивает телеканал.

