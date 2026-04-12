Оман призвал США и Иран продлить перемирие и продолжить переговоры

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди обратился к США и Ирану с призывом продлить объявленное двухнедельное перемирие и не прекращать переговорный процесс. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети X. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что для достижения успеха сторонам, возможно, придётся пойти на болезненные уступки.

«Настоятельно призываю продлить перемирие и продолжить переговоры. Для достижения успеха, возможно, потребуется пойти на болезненные уступки, но это ничто по сравнению с болью от провала и войны», — говорится в публикации главы оманского внешнеполитического ведомства.

11 апреля в Исламабаде прошли несколько раундов переговоров между Ираном и США. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.

Однако утром в воскресенье глава американской делегации вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что сторонам не удалось прийти к соглашению, и делегация возвращается домой без сделки. Стороны не смогли достичь соглашения о прекращении войны, что поставило под угрозу хрупкое перемирие. В ходе встречи настроение участников постоянно менялось, а президент США Дональд Трамп заявил, что заключение сделки не является абсолютно необходимым.