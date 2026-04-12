Мэр Хельсинки Сазонов назвал «отвратительной» отправку финских детей в Артек

Мэр Хельсинки Сазонов выступил против отправки финских детей в Артек
Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов назвал отправку финских детей в крымский Артек «отвратительной».
Об этом пишет Helsingin Sanomat.
По информации газеты, столица Финляндии выплатила ассоциации Sun Ray более €45 тыс. в качестве поддержки занятости. Организация занималась поиском детей для участия в программах лагеря.
«Сазонов срочно потребовал объяснений по поводу финансовой поддержки, выплаченной городом ассоциации», — указано в публикации.