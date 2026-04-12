Трамп рассказал, что будет при «поимке» Китая на поставках Ирану

Соединенные Штаты обложат Китай дополнительной пошлиной в 50%, если смогут «поймать» КНР на поставках вооружений и военной техники Ирану, предупредил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2025 году американский лидер последовательно поднимал пошлины против Пекина, нарастил их размер до 145%.

После переговоров в Женеве представителей США и КНР, было объявлено о взаимном снижении на 90 дней начиная с 12 мая 2025 года пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР).

Летом Трамп пообещал снова увеличить пошлины против Китая в том случае, если китайская сторона продолжит закупать нефть у России.

20 февраля 2026 года Верховный Суд США отменил пошлины Трампа в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. На следующий день президент подписал указ о введении пошлин в размере 15% на товары из всех стран на основании раздела 122 Закона о торговле 1974 года.

Журналисты попросили главу США раскрыть, какие меры будут предприняты против Китая, если будет выявлено, что Пекин поставляет оружие Тегерану.

«Если мы поймаем их за этим, они получат 50-процентную пошлину, это ошеломляющая сумма», — подчеркнул Трамп.

Ранее в Пекине сообщили, что Китай последовательно выступает против всех форм повышения пошлин в одностороннем порядке и неоднократно подчеркивал, что в торговых войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда.