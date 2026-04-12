Стала известна судьба шедшего из России судна после задержания в Швеции

Власти Швеции, после выплаты значительного штрафа, позволили продолжить путь балкеру Hui Yuan под панамским флагом, направлявшемуся из России в испанский Лас-Пальмас. Об этом пишет «Интерфакс».

Береговая охрана Швеции в воскресенье, 12 апреля, в ходе мониторинга обнаружила, что судно смывает остатки угля в море.

На фоне этого, пограничники задержали судно возле Истада, провели допрос капитана и команды.

«Это нарушение Экологического кодекса. Мы провели допрос капитана, и он признал, что совершил это нарушение по неосторожности», — разъяснил старший прокурор Хокан Андерссон.

По данным агентства, шведские власти оштрафовали судовладельца на 50 дневных штрафных единиц по 500 шведских крон (206 тыс. рублей в общей сложности). После внесения денежных средств Hui Yuan смог продолжить путь.