Президент Кубы сделал заявление по поводу войны с США

Куба не хочет войны с США, прямо заявил президент страны Диас-Канель. Гавана, по его словам, привержена оборонительной и неагрессивной позиции.

«Мы не хотим войны, - заявил политик в интервью телеканалу NBC News. - Мы не хотим нападения».

Глава государства призвал к диалогу с Вашингтоном, основанному на уважении. Диас-Канель подчеркнул, что позиция Гаваны в полной мере «оборонительна и неагрессивна».

Между тем, по словам госсекретаря США Марко Рубио, Вашингтон рассматривает Кубу как страну, нуждающуюся в политических и экономических изменениях. В начале апреля он отметил, что проблемы в экономике острова невозможно решить без трансформации госсистемы.