Трамп пригрозил «покончить с тем, что осталось от Ирана»

Вооруженные силы США в нужный момент «покончат с тем немногим, что осталось от Ирана». Такую угрозу публично озвучил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в воскресенье.

Трамп пригрозил «добить» Иран после того как стало известно, что ирано-американские переговоры в Исламабаде потерпели крах.

«В нужный момент мы будем во всеоружии: наши силы приведены в полную боевую готовность, и армия покончит с тем немногим, что еще осталось от Ирана!» — написал Трамп.

Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры с иранцами были долгими, но прийти к соглашению не удалось. Американская делегация отправилась домой ни с чем. После этого Трамп объявил блокаду Ормузского пролива.