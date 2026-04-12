Жители Индонезии сняли на видео летящий по небу светящийся объект и испугались

Жители деревни Слорок в индонезийской провинции Восточная Ява увидели и засняли светящийся объект, пролетевший над округом Маланг, приняв его за военную ракету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посты очевидцев в соцсетях.

На кадрах опубликованных ими роликов видно яркое тело, стремительно движущееся по горизонтальной траектории на большой высоте. В Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) выдвинули версию о том, что на видео заснят обломок космической ракеты-носителя, сгорающий при входе в атмосферу. Глава геофизической станции BMKG в Маланге Рикко Кардосо заверил, что это точно не боевой ракетный объект.

«Анализ показывает, что это с высокой вероятностью фрагмент космической ракеты», — сказал он журналистам, добавив, что этот эффект известен как «космическая медуза»: выхлоп носителя отражает солнечный свет, создавая вытянутый светящийся след.

Ранее подобный эффект связывали с пусками китайских ракет Long March CZ-3B. В BMKG напомнили, что такие явления регулярно фиксируются в экваториальных районах, включая Индонезию, где проходит множество спутниковых орбит и возможно вхождение космического мусора в плотные слои атмосферы. Граждан призвали не поддаваться панике.