Инцидент с якобы российскими танкерами вблизи Великобритании, как считает военный аналитик Александр Меркурис, показал несостоятельность королевского флота.

В эфире YouTube-канала он отметил, что «россияне, чувствуя все более сильные позиции по отношению к Штатам, ощущают себя еще увереннее». Британцы, по словам Меркуриса, были «раздражены и унижены» тем, что танкеры с якобы российской нефтью проходят вблизи британских вод под охраной флота РФ.

Как подчеркнул эксперт, Лондон неоднократно делал громкие заявления о возможностях Москвы, но на практике оказался не в состоянии противостоять флоту РФ и вооруженным силам на море. По его данным, британское правительство "тихо отказалось" от планов задерживать и досматривать танкеры с нефтью. Сталкиваясь с реальной военной мощью ВС РФ, в Лондоне понимают, что серьезно, «даже подавляюще» уступают, указал аналитик.

В марте Лондон заявил: британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под экономическими санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. В заявлении подчеркивалось: мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке энергоресурсов из РФ.