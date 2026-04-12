Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил об особом пути Будапешта и нежелании идти по пути войны.

© Московский Комсомолец

«Венгрия доказала, что есть другой путь, - говорится в публикации политика в соцсети X. - Мы можем остановить нелегальную миграцию».

«Мы можем защитить семьи и образ жизни, - продолжил он. - Мы можем предпочесть мир войне».

Орбан добавил: у венгров нельзя отнять суверенитет, поскольку они сами будут формировать свое будущее.

Сегодня в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Брюсселя помешать партии "Фидес" действующего премьер-министра остаться у власти. Основным конкурентом партии Орбана считают возглавляемую Петером Мадьяром оппозиционную партию "Тиса". Политическое движение нацелено на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО.

Будапешт неоднократно говорил, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Киев, в том числе остановкой нефтепровода "Дружба", по которому в страну поступала российская нефть.