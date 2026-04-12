Токаев поздравил православных Казахстана с праздником Светлой Пасхи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан страны с праздником Светлого Воскресенья Христова. Обращение главы государства опубликовано в Telegram-канале пресс-службы президента.

Токаев подчеркнул, что этот праздник занимает особое место в христианском календаре. По его слова, он символизирует любовь, надежду и духовное обновление.

«Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи», — сказал президент.

Также глава государства отметил вклад православия в утверждение принципов справедливости, миролюбия и толерантности в обществе.

«Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних», — добавил он.

В послании Токаев подчеркнул, что в основе развития Казахстана лежат национальное единство и межконфессиональное согласие., а также сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации.

«Принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты», — отметил он.

Президент выразил уверенность в том, что общая ответственность за будущее Казахстана поможет его жителям преодолеть любые вызовы и достичь поставленных целей.