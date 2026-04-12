Трамп выступил с резким заявлением по Ормузу на фоне провала переговоров
ВМС США будут блокировать все суда, предпринимающие попытки пройти через Ормузский пролив, предупредил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишут «Известия».
Переговоры между США и Ираном, при посредничестве Пакистана, прошли в Исламабаде 11-12 апреля. После третьего раунда вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран не принял условия США, отказался выполнить требования.
Иранская сторона отметила, в свою очередь, что Вашингтон не смог добиться доверия Исламской Республики в ходе встречи, продолжавшейся 24 часа в общей сложности.
Глава США уточнил, что американской делегации на переговорах с Ираном не удалось договориться по ядерной проблеме, военные приступают к морской блокаде Ирана.
«С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив», — констатировал американский лидер.
Президент пояснил, что блокада начнется в ближайшее время, в ней будут участвовать не только американские корабли, но и суда других стран.
По его словам, США будут задерживать в международных водах все суда, которые платили пошлины Ирану.
Трамп подчеркнул, что США начнут разминировать Ормузский пролив, попытки Ирана атаковать американские корабли и гражданские суда будут жестко пресекаться.