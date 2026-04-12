ВМС США будут блокировать все суда, предпринимающие попытки пройти через Ормузский пролив, предупредил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишут «Известия».

Переговоры между США и Ираном, при посредничестве Пакистана, прошли в Исламабаде 11-12 апреля. После третьего раунда вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран не принял условия США, отказался выполнить требования.

Иранская сторона отметила, в свою очередь, что Вашингтон не смог добиться доверия Исламской Республики в ходе встречи, продолжавшейся 24 часа в общей сложности.

Глава США уточнил, что американской делегации на переговорах с Ираном не удалось договориться по ядерной проблеме, военные приступают к морской блокаде Ирана.

«С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив», — констатировал американский лидер.

Президент пояснил, что блокада начнется в ближайшее время, в ней будут участвовать не только американские корабли, но и суда других стран.

По его словам, США будут задерживать в международных водах все суда, которые платили пошлины Ирану.

Трамп подчеркнул, что США начнут разминировать Ормузский пролив, попытки Ирана атаковать американские корабли и гражданские суда будут жестко пресекаться.