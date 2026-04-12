На выборах в Венгрии явка избирателей бьет рекорды

Явка на парламентских выборах в Венгрии бьет рекорды предыдущих лет. Уже в 11 утра к урнам пришли 37,98% избирателей. Об этом сообщило Национальное избирательное бюро (NVI), передает ТАСС.

NVI зафиксировало, что к 9 утра в выборах участвовало 16,89% граждан Венгрии, имеющих право голоса, а через два часа этот показатель увеличился более чем в два раза.

Наблюдатели отмечают, что на предыдущих парламентских выборах в 2022 году конечная явка составила около 70%. Ожидается, что сейчас она будет гораздо больше.

Это связано со сложной ситуацией в Венгрии, где разногласия между правительством и оппозицией достигли критической черты.

У сторон разные видения конфликта на Украине, отношений с ЕС и сотрудничества с Россией.

Борьба на выборах идет за 199 депутатских мест. Основными соперниками являются партия ФИДЕС, возглавляемая действующим премьером Виктором Орбаном и партия «Тиса» под руководством евродепутата Петера Мадьяра, которого поддерживает Брюссель.

Стало известно, что может сработать против Орбана на выборах в Венгрии

Обе партии уверены в успехе и ссылаются на противоречивые данные социологов.