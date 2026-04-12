Президент Ирана поблагодарил Путина

Глава Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за принципиальную российскую позицию в истории вокруг республики, поблагодарил за поставки гуманитарной помощи. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В пресс-службе уточнили, что в ходе беседы стороны обсудили текущую повестку на Ближнем Востоке.

В частности, иранский лидер рассказал Путину об итогах прошедших в Исламабаде переговоров между Вашингтоном и Тегераном, организованных при посредничестве Пакистана.

«Президент Ирана выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации», — пояснили в Кремле.

Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь, уточнили в пресс-службе.

При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений.