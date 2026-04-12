В США неожиданно высказались о переговорах с Ираном

Военный аналитик и экс-офицер морской пехоты США Брайан Берлетик заявил о провале переговоров в Исламабаде США и Ирана.

В соцсети X он написал, что переговоры Вашингтона и Ирана провалились прежде всего потому, что условия США «не соответствовали международному праву», а представляли собой «просто принуждение», которое было «замаскировано под "переговоры"».

Накануне в пакистанской столице состоялась встреча американской и иранской делегаций. Стороны, как передавал телеканал Al Hadath, сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim обозначило среди тем для обсуждения делегациями освобождение активов Ирана и прекращение огня в Ливане.