Британия не захотела пересматривать суверенитет над частью Кипра

Статус двух военных баз Британии на Кипре «не подлежит обсуждению» и пересмотру. Они являются «суверенной территорией» Соединенного Королевства. Об этом в интервью Daily Telegraph заявил заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс.

В воскресенье Карнс прокомментировал разговоры о возможной денонсации договора, по которому на Кипре размещаются британские военные.

«Мы должны иметь полную ясность в этом вопросе: правовой статус суверенных территорий баз очень прочный», — заявил он.

По его словам, это «не подлежит обсуждению», Британия работает с властями Кипра, чтобы обеспечить защиту острова от внешних угроз.

Комментарии Карнса прямо противоречат заявлениям президента Кипра Никоса Христодулидеса. В минувшем марте он заявил, что «мы собираемся провести открытую и откровенную дискуссию с британским правительством» по поводу будущего баз.

После этого Европейский совет заявил, что «готов помочь» кипрскому правительству, и «признаёт намерение Кипра инициировать обсуждение с Великобританией» по этому вопросу.

Правительство Кипра проконсультировалось с юристами по поводу договора, по которому были созданы базы. Представитель кабинета отметил, что «вопрос безопасности сложен и будет предметом обсуждения с британской стороной», напоминает издание Cyprus Mail.

Договор о создании Республики Кипр вступил в силу в 1960 году и был подписан лидерами тогдашних общин киприотов-греков и киприотов-турок. В его первой статье говорится, что «территория Республики Кипр включает остров Кипр вместе с островами, расположенными у его побережья, за исключением двух территорий, которые остаются под суверенитетом Соединенного Королевства» — территорий баз в Акротири и Декелии.

Британские военные самолеты также могут летать в воздушном пространстве Кипра без каких-либо ограничений.

Кипрские политики заговорили о денонсации договора, поскольку это «пережиток колониализма». Кроме того, иранский кризис доказал, что кипрские базы Британии могут стать целью ее противников. Это не устраивает многих киприотов, в обществе также звучат утверждения, что радиолокационное оборудование, установленное на базах, может вызывать рак.