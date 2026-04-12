Американская делегация покинула Пакистан: провальные переговоры завершились

Пакистан покинули последние представители делегации США — спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер поднялись на борт самолета в Исламабаде, пишет РИА Новости.

Масштабные переговоры Тегерана и Вашингтона прошли в Пакистане 11-12 апреля. Стороны направили представительные делегации, в состав которых вошли как высокопоставленные чиновники, так и технические специалисты.

Рано утром вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что встреча завершена, переговоры не увенчались успехом, покинул отель и отправился в аэропорт. Его самолет приземлился в ФРГ в 14:00 мск.

Вместе с тем, в Исламабаде осталась часть американской делегации — предполагалось, что переговоры продолжатся в воскресенье, 12 апреля, на экспертном уровне.

«Никто из делегации США не остался в Пакистане после переговоров с Ираном. Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и техническая команда покинули Исламабад», — отметила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

Ранее председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что американской стороне не удалось завоевать доверие иранской делегации в ходе многочасовых переговоров.

Дэнни Цитринович, бывший глава иранского отдела в разведывательном управлении Израиля, рассказал, в свою очередь, что США столкнулись не просто с тактической дилеммой, а со «стратегическим тупиком» в отношениях с Ираном.

По его словам, в настоящий момент военные варианты разрешения кризиса излишне дорогостоящи, дипломатические рычаги у США ограничены, а время все больше истекает.