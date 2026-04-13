Будущий премьер Венгрии озвучил свою позицию по переговорам с Путиным

Глава лидирующей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр признал необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Népszava.

Политик подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет вести диалог с Путиным вне зависимости от того, кто возглавит правительство.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», — сказал Мадьяр.

Ранее стало известно, что партия «Тиса» уверенно лидирует на выборах в парламент республики после подсчета 91.90 процента голосов. Ряд политиков уже поздравил Мадьяра с победой на выборах, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон.