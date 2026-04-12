Раскрыто, кто претендует на пост итальянского премьера

Политический ландшафт Италии может вскоре измениться до неузнаваемости. На фоне растущего недовольства политикой правого правительства во главе с Джорджей Мелони, в стане оппозиции набирает обороты новая яркая фигура. Как сообщает агентство Bloomberg, на пост главы правительства всерьез рассматривается кандидатура мэра Генуи Сильвии Салис. Журналисты уже окрестили 40-летнюю политика «итальянской анти-Мелони», намекая на её способность консолидировать разрозненные левые силы и бросить вызов действующему премьеру.

Путь Сильвии Салис в большую политику нельзя назвать традиционным. В прошлом она профессионально занималась спортом - метанием молота. Хотя на Олимпийских играх ей не удалось пройти дальше квалификации, в спорте она закалила характер и приобрела целеустремленность, которая теперь проявляется в её политической карьере. Сегодня её «ареной» является старинный дворец Палаццо Дориа Турси XVI века, где она занимает пост мэра Генуи. Имея степень в области политологии и будучи дочерью члена Итальянской коммунистической партии, Салис чувствует себя в политике уверенно.

Благоприятный для оппозиции момент наступил после того, как правительство Мелони совершило серьезную ошибку. Решив добиться судебной реформы через референдум, правящая коалиция просчиталась: народ высказался против. Это ослабило позиции премьера и дало шанс оппозиции, которая долгое время пребывала в разрозненном состоянии. Теперь перед левым лагерем, включающим «зеленых», Демократическую партию и популистское «Движение пяти звезд», встал вопрос о едином кандидате. Имя Сильвии Салис звучит всё чаще.

Сама политик пока сохраняет интригу. В интервью она призналась, что ей льстит повышенное внимание общественности, и она не стала бы отрицать, что готова рассмотреть предложение баллотироваться против Джорджи Мелони.

«Я прогрессивный кандидат, и я твердо убеждена в том, что экономическое развитие и социальная справедливость могут сосуществовать. Нынешнее правое правительство не смогло добиться ни того, ни другого», — заявила Салис.

Итальянские издания, такие как L’Espresso и Il Messaggero, уже несколько месяцев муссируют тему её возможного выдвижения, отмечая, что её популярный имидж способен объединить широкий спектр левых избирателей. Если ранее она исключала возможность ухода из Генуи, то теперь, накануне решающих выборов кандидата, она не исключает такого шанса. Похоже, что бывшая метательница молота готова сделать свой самый главный бросок — на самый высокий пост в стране.