Британца лишили гражданства за связи с Россией

Марк Буллен стал первым гражданином Великобритании, лишенным паспорта из-за связей с Россией. Решение было принято по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Глава Министерства внутренних дел Соединенного Королевства Шабана Махмуд отметила, что британца заподозрили в деятельности в интересах российского государства. Буллен, отслуживший более десяти лет в полиции графства Хартфордшир, отрицает все обвинения.

Обычно подобные меры применяются к подозреваемым в терроризме или организованной преступности. Доказательства, послужившие основанием для лишения гражданства, не подлежат обнародованию в целях национальной безопасности, говорится в материале.

Осенью 2025 года двоих мужчин и женщину задержали в Великобритании по подозрению в оказании помощи разведке России. Они обвинялись в нарушении закона о национальной безопасности. Правоохранители провели обыски у них дома в Грейсе, графство Эссекс, после чего все трое были освобождены под залог.

Другой случай произошел в Польше, где супружескую пару из России обвинили в шпионаже и перевозке взрывчатых веществ. На пресс-конференции никаких доказательств вины россиян представлено не было.