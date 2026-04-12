Орбан в день выборов сделал резкое заявление о Европе

Европа в целом приближается к серьезному структурному кризису, заявил в воскресенье, 12 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишут «Известия».

В Венгрии 12 апреля проходят выборы в парламент республики. Согласно закону, кандидаты могут проводить агитацию в день выборов, запрещается только общение с избирателями поблизости от участков.

Глава кабмина разъяснил, что Европа столкнулась с проблемами сразу в нескольких сферах, странам будет непросто найти необходимые и единственно верные решения для борьбы с ними.

«Поэтому я считаю, что нам необходимо сильное национальное единство, чтобы противостоять энергетическому кризису, финансовому кризису, экономическому кризису, которые уже надвигаются», — подчеркнул Орбан.

Политик отметил, что не опасается того, что Брюссель не признает его победу на выборах. Он добавил, что в ЕС будут вынуждены уважать мнение и волю венгерского народа.