Британец впервые лишился гражданства из-за связи с Россией

Бывший сотрудник британской полиции Марк Буллен лишился гражданства из-за связи с Россией. Такой случай зафиксировали впервые, об этом пишет The Sunday Times.

Буллен прослужил в полиции графства Хартфордшир более десяти лет. В этот период он контактировал с российскими правоохранительными органами и отправлялся в командировку в Санкт-Петербург. В 2014 году мужчина переехал в Россию, а в 2022-ом получил российское гражданство. Сейчас Буллен работает в петербургском «Зените».

Решение о лишении Буллена гражданства Британии принял глава британского МВД Шабан Махмуд, объяснив такой шаг интересами нацбезопасности. Ведомство подозревает мужчину в причастности к деятельности в интересах иностранного государства, при этом сам Буллен отрицает нарушения.

Как отмечает издание, в ноябре 2024 года британца остановили и подвергли четырехчасовому допросу сотрудники контртеррористической полиции в аэропорту Лутон. Кроме того, в его социальных сетях есть публикации с критикой Украины.

