Венгрию предупредили о новых провокациях Украины

Украина может спровоцировать протесты в Венгрии, если по итогам парламентских выборов в стране победит партия «Фидес» действующего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом РИА Новости заявил венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

Эксперт подчеркнул, что украинцы могут «что-то готовить для дестабилизации Венгрии».

«В Закарпатье распространяется запись, что украинцы ищут говорящих по-венгерски, прошедших военную подготовку, физически подготовленных, стрессоустойчивых мужчин для работы в Венгрии. Полагаю, сюда прибыли агенты-провокаторы, которые после выборов, если партия «Тиса» проиграет, вместе с толпой, сочувствующей «Тисе», выйдут на улицы и начнут поджигать машины, мусорные баки», — отметил он.

По словам Шпетле, в подобных демонстрациях начинают участвовать «один или два человека», которые затем собирают толпу. Эксперт также не исключил вооруженных провокаций на демонстрациях после выборов.

Парламентские выборы в Венгрии проходят 12 апреля. Главным соперником действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии «Фидес» является лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в поражение Орбана на парламентских выборах. В том же месяце Виктор Орбан рассказал, что Украина вмешивается в венгерские выборы, а украинские агенты помогают партии «Тиса». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию для того, чтобы к власти пришла оппозиция.