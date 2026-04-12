В Испании под ликующие крики собравшихся сожгли чучело, весьма достоверно изображавшее премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Видео опубликовало иранское государственное агентство IRNA в Telegram-канале.

«Церемония» прошла в городе Эль-Борго, недалеко от Малаги. Чучело высотой семь метров было сожжено на площади с использованием около 14 кг пороха.

На кадрах ролика чучело внезапно окутывается огнем и дымом, затем дым развеивается. Через несколько секунд происходит повторный подрыв, после него от фигуры остается только каркас, а по всей площади разлетаются обрывки одежды.

Жители встречают уничтожение «Нетаньяху» аплодисментами, снимают происходящее на телефоны.

Нетаньяху обвинил европейскую страну во враждебности и лицемерии

По данным агентства, видео быстро распространилось в интернете и вызвало истерику в МИД Израиля.

В ведомстве назвали сожжение чучела «примером антисемитской ненависти» и «прямым результатом систематического подстрекательства со стороны правительства премьер-министра Испании Педро Санчеса».

Ранее сообщалось, что на испанском телевидении появился новый тренд — ведущие во время трансляции новостей о Нетаньяху показывают неприличные жесты и резко высказываются о премьере.