Стали известны детали провальных переговоров США и Ирана

Разногласия на переговорах США и Ирана возникли из-за суммы замороженных иранских активов, подлежащих разморозке. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По данным журналиста, США также рассматривают в качестве своих «красных линий» требования к Ирану прекратить обогащение урана, демонтировать все крупные объекты по обогащению и отказаться от запасов высокообогащенного урана. Кроме того, Вашингтон настаивает на полном открытии Ормузского пролива без взимания платы за проход,

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также сказал, что Иран и США не пришли к единой позиции по двум-трем важным вопросам.

