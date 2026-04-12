Голосование в Венгрии показало рекордную явку

В первые часы парламентских выборов в Венгрии явка на голосование оказалась рекордной. Об этом стало известно порталу Telex.

Голосование открылось для граждан в 6:00 воскресенья, 12 апреля. По состоянию на 9:00 по местному времени (10:00 мск) явка составляла 16,89 процента, а в первый час голосования — 3,46 процента.

Для сравнения: в 2022 году к 9:00 явка была на уровне 10,31 процента. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2002 году, когда к этому времени в выборах приняли участие 8,81 процента избирателей.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался о возможном сценарии после выборов в Венгрии. По его словам, Европа может попытаться силой подчинить страну.