«С любовью, Мелания»: тайное послание к Максвелл и термоядерный намек

Заявление Мелании Трамп, сделанное в четверг, 9 апреля, было в прямом смысле неожиданным и загадочным. Журналисты, работающие в Белом Доме, о предстоящем выступлении Первой леди извещены заранее не были, никаких новых фактов из заявления не узнали, и на вопросы о том, почему это выступление было назначено именно на этот день, ответов не получили. Учитывая, что Мелания Трамп вообще выступает крайне редко, все это сильно озадачило экспертов и пока внятных объяснений не получило.

Тема выступления, то есть опровержение отдельных касающихся ее материалов из собрания «файлов Эпштейна», тоже прояснила мало. Попытки выставить в ложном свете ее знакомство с будущим супругом, произошедшее около 20 лет назад, и участие в этом как самого покойного монстра-финансиста, так и его подруги Гислейн Максвелл, были довольно многочисленны, но вполне успешно гасились помощниками Первой леди в рабочем порядке. Так что если она предполагала упредить некие новые инсинуации, это, вероятно, должно быть нечто термоядерное и не отбиваемое угрозами предъявления миллиардных исков. При этом генеральной линией администрации Трампа до их пор было гашение темы «файлов Эпштейна» и удаление ее, насколько возможно, из медийного пространства. В свою очередь представители Демократической партии активно действуют в обратном направлении.

В целом Мелания Трамп сообщила следующее. Она была едва знакома как с Джеффри Эпштейном, так и с его приятельницей. И в любом случае познакомилась с Дональдом Трампом еще до знакомства с этой парой. К девушкам, попавшим в сети Эпштейна, то есть «жертвам», она не относится, но призывает Конгресс принять меры к тому, чтобы все пострадавшие от деяний финансиста и его друзей женщины получили возможность дать надлежащим образом закрепляемые показания. Кроме этого она призвала прекратить тиражирование фейковых материалов, порочащих ее честь.

Жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп

«МК» предпринял попытку понять, что же и кому хотела сказать Мелания Трамп, и что за этим стоит. Помочь в этом мы попросили главного научного сотрудника Института США и Канады им. Г.А. Арбатова, политолога и экономиста Владимира Васильева.

-Экспромт Мелании Трамп озадачил отсутствием очевидного повода. С чего вдруг, не из-за ухода же генпрокурора Пэм Бонди первая леди решила вдруг заговорить на болезненную тему? В принципе же ничего особо нового не появилось?

- Тема эта очень щекотливая, потому что на сегодняшний день есть подозрение, что многие файлы Эпштейна не были, как говорится, доведены до сведения. Ну, или не все. Кстати, одна из причин, может быть, самая главная, увольнения Бонди состоит именно в этом. В какой-то момент, как предполагают, она поплыла в том плане, что, так сказать, закон есть закон, а покрывать грешки своего начальника Трампа, она, по всей видимости, не собиралась.

Но есть тема деликатная, она связана с Меланией. Ничего нового? Ну, на самом деле гуляет её послание к Гислейн Максвелл, которое завершается «С любовью, Мелания». То есть у неё была тесная связь с Максвелл, хотя она говорит, что это была случайная какая-то переписка, а такая подпись — из вежливости. Но если письмо так подписывают, это говорит о том, что, там все было достаточно деликатно. Базовая ситуация построена на факте, который сначала вообще оспаривался, и по которому она теперь ещё раз сделала заявление: что её с Трампом не знакомил Эпштейн, она сама где-то встретилась с будущим супругом.

Но главное тут в том, что сегодня, после всяких дел, в частности заявлений о намерении уничтожить цивилизацию (персидскую – авт.), в Америке как бы обсуждается идея, что Трамп уже давно невменяем в прямом смысле слова. И сейчас даже 70 конгрессменов-демократов в Палате представителей думают, как бы его отстранить от должности.

Но при этом импичмент, или что-то такое — это всё долго. Может быть, думают, найти какие-то другие способы? В Америке есть ещё один способ сокрушить, к которому обычно не прибегали. Но, учитывая, то это Трамп, видимо решили сделать исключение. Речь о давлении на Трампа через Меланию.

Этот подход уже использовался. Идея в том, чтобы разметелить семью Трампа. Надавить. В этом возрасте, в этом положении — они уже 20 лет женаты, взрослый сын, но, как показывает практика, полоскание подобного рода вещей все равно может подорвать, развалить семью, вернуть какие-то негативные моменты. В общем, идёт, я бы даже сказал, борьба на уничтожение.

Дело выглядит со стороны очень просто, и если безо всяких экивок, то суть, получается в том, что Меланию с Трампом познакомил Эпштейн. И сделал он это, как себе представляют, примерно таким образом: Дональд, тут есть такая штучка, она тебе понравится. Откуда ты знаешь? Ну, раз мне понравилась, значит, и тебе понравится.

И в этом вся фишка. И если сейчас всё это раскручивать, то это, в общем, снос и Первой леди, и президента, и много чего другого. И демократы стали эти запрещённые вещи, как говорится, раскручивать, есть ли про это какие-то документы, или нет каких-то документов.

И есть ещё одна тонкость. Она, в том, что даже коснулось, возможно, и Пэм Бонди. Одно дело, когда что-то крутилось вокруг Трампа с точки зрения его прегрешений. Это была одна ситуация. Но когда речь идёт о женщине, это совсем другое. Всё, что связано с Меланией, возможно до сих пор прикрывалось. Была ситуация, когда весь, так сказать, компромат на Меланию, может быть, случайно или неслучайно просто придавили.

Что касается Трампа, ну, может быть, это сочетание гендерных, так сказать, вещей, и это понятно. Подставим его, а он скажет, что, как говорится, гулял, но остепенился, и вообще это всё неправда. Но в том, что касается женщин… Не случайно в Америке как раз и вышли эти жертвы (Эпштейна – авт.), почему сегодня всё и началось. Неслучайно Мелания сказала, что она не жертва и что надо выслушать всех, кто хочет говорить. Есть жертвы, кто хочет что-то рассказать, как погибшая при странных обстоятельствах Вирджиния Джуффре. В том, что касается женщин, вопрос такой: если они хотят о себе говорить, то пожалуйста, а если нет, ну вот их и вымарывают из публикуемых файлов.

Но в случае с Меланией это медийный горячий пирожок.

И не исключено, что вся игра начинается именно вот здесь. Начинается очень серьёзный снос Трампа, его семьи.

И затрагивается система ценностей. Если сейчас разметелить Меланию, то, в общем, может быть, удастся разметелить и Трампа.

Сегодня началась достаточно жестокая, достаточно беспощадная борьба. В ее основе представление о том, что Трамп, как говорится, угроза демократии. Отсюда и крики и вопли, что Трамп невменяем, его надо освободить от должности по двадцать пятой поправке Конституции, то есть из-за недееспособности. И в этой ситуации, так сказать, акулы, решили зайти с другого конца. В общем, к Трампу подбираются. Ну, в общем, чтобы вынудить его уйти в досрочную отставку.

Сегодня идёт очень серьёзный накат с целью дестабилизировать психику Трампа через Меланию. Посягнуть на святое. А в Америке семья – святое.