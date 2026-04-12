Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении многих лет защищал интересы республики, перечень заслуг стал своего рода «фишкой» политика. Но это может сработать против него, помешать на выборах, предположил бывший глава кабмина Украины Николай Азаров. Об этом пишет ТАСС.

В Венгрии в 7:00 мск начались выборы в парламент. В предвыборной кампании участвовало большое количество партий, но шансы победить, по данным агентства, есть только у 3-4. Результаты выборов определят политику Будапешта на ближайшие 4 года.

«У Орбана есть определенный эффект усталости. Потому что за эти годы ему пришлось сталкиваться с огромным количеством проблем. Его большая заслуга в том, что он очень серьезно защищал национальные интересы Венгрии», — разъяснил Азаров.

Ранее директор Национальной библиотеки Белоруссии Вадим Гигин заметил, что против Орбана играет то, что он находится во власти достаточно долго, наступила некоторая усталость избирателей.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, опытный политик во многом сумел это преодолеть благодаря своей суперэнергичной кампании.

Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

Доцент Института права Таллинского технического университета Хольгер Мёльдер сообщил, в свою очередь, что до Европейского союза добрались и начинают его раскалывать распространяющиеся во всём мире жажда жёсткой руки и усталость от демократии.

По его мнению, этот тренд влияет на результаты выборов в Европе в целом, и в Венгрии, где Орбан консолидировал за собой политическую власть, в частности.