Главный переговорщик Ирана назвал причину провала сделки с Америкой

Прошедшие на выходных в Исламабаде переговоры по мирному урегулированию на Ближнем Востоке завершились полным фиаско. Иранские официальные лица подчеркнули отсутствие доверия к американским переговорщикам, но, похоже, оставили дверь открытой для дальнейшей дипломатии после того, как марафон мирных переговоров в Пакистане завершился безрезультатно.

Главный переговорщик Ирана и спикер его парламента Мохаммад Багер Галибаф утверрждает в своем заявлении в социальных сетях, что, хотя Иран добросовестно подошел к переговорам, команде США не удалось “завоевать доверие иранской делегации”.

Иранский спикер указал на прецедент, который создали Соединенные Штаты: за последний год они дважды атаковали Иран в разгар переговоров. Тем не менее, пишет The New York Times, он указал на возможность проведения будущих переговоров, заявив, что Вашингтону пора “решить, сможет ли он завоевать наше доверие или нет”.

Выступление Галибафа, ставшее для него первым с момента окончания переговоров, последовало за вызывающими заявлениями главы делегации США, вице-президента Джей Ди Вэнса. Перед отъездом из Исламабада Вэнс заявил, что Соединенные Штаты представили свое “окончательное и наилучшее предложение”, и сообщил журналистам, что Иран “предпочел не принимать наши условия”.

Позерство Вэнса не осталось незамеченным, комментирует The New York Times. Мохаммад Джавад Зариф, который был министром иностранных дел Ирана, когда страна достигла ядерной сделки с Соединенными Штатами в 2015 году, заявил в социальных сетях, что комментарии Вэнса отражают причину провала последнего раунда переговоров.

“США должны усвоить: вы не можете диктовать условия Ирану”, - сказал Зариф. Но “еще не поздно научиться”, - добавил он. “Пока".

Эти переговоры стали первой личной встречей на высшем уровне между американскими и иранскими высокопоставленными представителями с 1979 года, напоминает The New York Times. Тремя основными точками преткновения, по словам двух иранских официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, были Ормузский пролив, судьба иранского высокообогащенного урана и возмещение ущерба, причиненного шестинедельными интенсивными американо-израильскими ударами.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в социальных сетях, что сделка может быть достигнута, если Вашингтон “откажется от своего максималистского подхода и будет уважать права иранского народа”. Ранее он сказал президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре, что “максималистский подход” Соединенных Штатов стал основным препятствием и что, если США “будут придерживаться международных правовых рамок”, сделка не за горами, сообщает иранская государственная телекомпания IRIB.

Али Голхаки, консервативный аналитик, близкий к иранским официальным лицам, сказал, что Соединенные Штаты также отказались взять на себя обязательство прекратить израильские бомбардировки Ливана, добавив, что, похоже, “американцы пришли не для переговоров”. В репортаже иранского государственного телевидения также говорилось, что переговоры зашли в тупик из-за “чрезмерных усилий и необоснованных требований” Соединенных Штатов.

Тем не менее, иранские официальные лица заявили, что они не закрыты для будущей дипломатии, указывает The New York Times. Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил иранским государственным СМИ, что Тегеран “продолжит работу по сближению двух точек зрения американцев и иранцев”.

Переговоры проходили “после 40-дневной войны и в атмосфере недоверия и скептицизма”, - сказал Бакаи.

“Естественно, нам не следовало ожидать, что мы достигнем соглашения за одну сессию”.

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам заявил в социальных сетях, что переговоры являются “не событием, а процессом”. Они “заложили основу для дипломатического процесса, который, при условии укрепления доверия и воли, может создать устойчивую основу для соблюдения интересов всех сторон”, - написал он.

Президент Трамп заявил в воскресном интервью Марии Бартиромо из Fox News, что иранцы “не покинули” стол переговоров. Он объяснил свою ошеломляющую угрозу уничтожить иранскую цивилизацию тем, что в первую очередь заставил их сесть за стол переговоров, и сказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты получат от Ирана “все”, чего они хотят.