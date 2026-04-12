Пролет дронов ВСУ через финскую территорию, как считает член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, продемонстрировал лицемерие Владимира Зеленского.

В соцсети X политик написал, что «вчерашний беспилотник в Финляндии» - хороший пример того, что за словами Зеленского не следуют «никакие конкретные действия во имя мира».

Между тем Россия продолжает оставаться открытой для дипломатии, указал финский политик, но Зеленский не предпринимает шагов к диалогу.

Накануне финские СМИ написали: в муниципалитете Иитти местный житель обнаружил беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.

На Западе напомнили о выходке Зеленского

Член партии "Альянс свободы" ранее предупредил об угрозе жесткого ответа Москвы на запуски Киевом беспилотников через финскую территорию.