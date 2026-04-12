Экс-представитель Зеленского призвала Украину к экстренным действиям

У Киева остался последний шанс подписать мирное соглашение с Россией в 2026 году. Об этом в соцсети X заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Мендель отметила, что «часы тикают». У Киева остался последний реальный шанс в этом году подписать мирное соглашение. По ее словам, это окно, «вероятно, приходится на следующие 3 месяца».

«Если в ближайшие три месяца не будет достигнуто соглашение, ситуация, скорее всего, резко ухудшится. Мы продолжим терять больше детей, мирных жителей, солдат и территорий», — заявила бывший представитель Зеленского.

Она уверена, что в конце лета власти США полностью переключатся на внутреннюю политику из-за ноябрьских промежуточных выборов. Затем начнутся рождественские каникулы. О Киеве в такой ситуации вспомнят не раньше середины января.

В ЕС также не способны на серьезную мирную инициативу. Западноевропейские лидеры предлагают только «повторяющиеся, пустые заявления по Украине» и предпочитают решать собственные внутренние проблемы.

Мендель добавила, что у Украины по-прежнему недостаточно денег, не поможет даже часть обещанного кредита в 90 миллиардов долларов.