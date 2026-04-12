Суд в Ереване снял запрет на выезд с Католикоса Гарегина II

Суд первой инстанции Еревана удовлетворил жалобу защиты и отменил меру пресечения в виде запрета на выезд из страны в отношении Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Об этом в социальных сетях сообщил адвокат Ара Зограбян.

Решение было принято после того, как защите не удалось добиться успеха на предыдущих этапах обжалования.

«Решение следователя было обжаловано вышестоящему прокурору. Генеральная прокуратура Армении (прокурор Хачатур Галстян) отклонила жалобу. После отказа прокуратуры была подана жалоба в суд», — пояснил Зограбян.

По его словам, после вступления вердикта в силу мера пресечения в отношении предстоятеля Армянской Апостольской церкви (ААЦ) должна быть отменена.

Введенные ранее ограничения уже привели к серьезным последствиям: из-за запрета на выезд Гарегин II не смог принять участие в Архиерейском соборе ААЦ в Австрии, а также присутствовать на похоронах Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Данное судебное решение разворачивается на фоне беспрецедентного обострения противостояния между властями Армении и Армянской Апостольской церковью. Конфликт усилился после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по различным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян. Кроме того, был задержан вступившийся за церковь предприниматель и меценат Самвел Карапетян — поводом для ареста стала фраза «мы во всем этом будем участвовать по-своему».